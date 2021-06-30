رومانو يعلنها: سانشو ينتقل إلى مانشستر يونايتد

أعلن فابريزو رومانو مراسل سكاي سبورتس، إنه تم التوصل لاتفاق بشكل نهائي على انتقال جادو سانشو لاعب بورسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد.
وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد". وأضاف:"تم تأكيد الصفقة.
تم التوصل إلى اتفاق بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند".
وواصل:"90 مليون يورو مع الإضافات. رسوم الوكلاء والشروط الشخصية المتفق عليها، العقد حتى عام 2026".
وسعى يونايتد كثيرا لضم سانشو، فمنذ العام الماضي والنادي الإنجليزي يحاول ضم نجم دورتموند.
يذكر أن سانشو أحد أهم المواهب في العالم وبرز بقوة تحديدا خلال الموسمين الماضيين مع دورتموند.