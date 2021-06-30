موازنة النواب: الصكوك السيادية تساهم في تمويل مشروعات الخطة الاستثمارية

قال الدكتور فخري الفقري رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصكوك السيادية تعتبر أحد أنواع الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة، وهي ليست جديدة على مستوى العالم لكنها جديدة في مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذا النظام يتسم بأنه يمول مشروعات الخطة الاستثمارية مثل محطات الكهرباء ومحطات المياه وغيرها من مثل هذه المشروعات، مشيرًا إلى تطبيقه في دول ماليزيا وإندونيسيا وبعض الدول الخليجية والأوروبية.

وأشار إلى أن هذه الصيغة تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبار أن من يشتري الصك فهو يدفع قيمته إذا كانت موحدة، ومع بدء تحصيل إيرادات من أي مشروع يتم توزيعه على أصحاب هذه الصكوك.

في شأن آخر، أوضح الفقي أن صندوق مواجهة الطوارئ الطبية يساهم في مواجهة الصدمات البيئية مثل جائحة كورونا، لافتًا إلى أن هناك فئات في المجتمع لا تستطيع تحمل نفقات العلاج، فتعمل الدولة على توفير الأموال عبر هذا الصندوق.

وأفاد بأن هذا الصندوق مختلف عن منظومة التأمين الصحي الشامل التي ستغطي الـ27 محافظة على مستوى الجمهورية خلال 12 سنة بالتدرج، موضحًا أن تم البدء بمحافظة بورسعيد وقد حققت المنظومة نجاحًا كبيرًا في هذا الإطار.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.

وبحسب تقرير لجنة الشئون الاقتصادية، فإن مشروع القانون يأتى ضمن خطة الحكومة لتنويع قاعدة المستثمرين فى الأوراق المالية الحكومية، من خلال العمل على جذب شريحة جديدة من المستثمرين الذين يفضلون التعامل بالصيغ الإسلامية.