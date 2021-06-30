تسجيل 950 ألف مواطن بالأقصر ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي: إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 168ألف مواطن بمحافظة الأقصر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، عن فحص أكثر من 168 ألف مواطن ضمن عمليات الفحص الطبي الشامل للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في محافظة الأقصر والمقرر إطلاق المنظومة الجديدة رسميًا بها قريبًا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي عقد اليوم، بمقر رئاسة الهيئة، بمدينة نصر، بحضور الدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه تم تسجيل 950 ألف مواطن حتى الآن ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر، وذلك منذ بدء التسجيل بالمنظومة في المحافظة في أكتوبر 2019، مشيرًا أن محافظة الأقصر هي ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة الجديدة.

وخلال الاجتماع، تم عرض خطة التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الأقصر والمقرر إطلاقها قريبًا، والتي شملت عرض موقف تشغيل كافة المنشآت الصحية بفرع الأقصر والمقرر عملها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وكذلك عرض مؤشرات أداء المنشآت الصحية، والخدمات المستحدثة بالمستشفيات بمرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، فضلًا عن توفير القوى البشرية الطبية والإدارية وتدريب العاملين، وفتح ملفات طب الأسرة والفحص الطبي الشامل، ونجاح تسجيل 34 منشأة طبية من المنشآت الصحية بالأقصر لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

كما تناول العرض الموقف التنسيقي مع وزارة الصحة والسكان بشأن إنهاء قوائم الانتظار بخصوص جراحات الرمد، و علاج مرضى كورونا في محافظات التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

حضر الاجتماع كلًا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعي، والدكتورة كوثر محمود، رئيس الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة والسكان ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.