مجمع البحوث الإسلامية يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القيادة السياسية الحكيمة والشعب المصري بجميع طوائفه؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصرنا الحبيبة.
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد -في بيان اليوم الأربعاء- "إننا بحاجة ماسة لاستلهام روح ثورة 30 يونيو في الصمود والتعاون والعمل الجاد لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر في الآونة الأخيرة، والتي تتطلب مزيدًا من الوعي بالتحديات المفروضة وكيفية مواجهتها، والقضاء عليها".
وأضاف أن ثورة 30 يونيو أكدت على العلاقة القوية بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة، والتي تضحي بكل ما تملك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.