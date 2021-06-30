 مجمع البحوث الإسلامية يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو - بوابة الشروق
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مجمع البحوث الإسلامية يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

القاهرة - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:20 م | آخر تحديث: الأربعاء 30 يونيو 2021 - 12:20 م
هنأ مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، القيادة السياسية الحكيمة والشعب المصري بجميع طوائفه؛ بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، والتي تمثل نقطة فارقة في تاريخ مصرنا الحبيبة.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد -في بيان اليوم الأربعاء- "إننا بحاجة ماسة لاستلهام روح ثورة 30 يونيو في الصمود والتعاون والعمل الجاد لدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تتحقق على أرض مصر في الآونة الأخيرة، والتي تتطلب مزيدًا من الوعي بالتحديات المفروضة وكيفية مواجهتها، والقضاء عليها".

وأضاف أن ثورة 30 يونيو أكدت على العلاقة القوية بين الشعب المصري وقواته المسلحة الباسلة وقوات الشرطة، والتي تضحي بكل ما تملك في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

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