زعيم كوريا الشمالية يتحدث عن حادث خطير يهدد سلامة شعبه

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قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن "حادثا خطيرا" وقع ربما يهدد سلامة شعبه وبلاده في الجهود الرامية إلى مكافحة وباء كورونا.

وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الأربعاء، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم صرح بذلك خلال ترؤسه اجتماعا موسعا للمكتب السياسي لحزب العمال الحاكم الثلاثاء، متهما كبار المسؤولين بإهمال واجباتهم في تنفيذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الوباء العالمي.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله: "إنه بإهمال القرارات المهمة للحزب في معركته الوطنية الطارئة لمكافحة الفيروسات استعدادا لأزمة صحية عالمية ، تسبب المسؤولون في حادث خطير يفرض أزمة ضخمة لسلامة الأمة وشعبها"."

ولم توضح وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية ما هو الحادث الخطير.