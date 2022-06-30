النائب أشرف أمين: ثورة 30 يونيو ملحمة وطنية خالدة أنقذت مصر من الضياع

هنأ النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الرئيس السيسي والقوات المسلحة وجموع المصريين بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، مؤكدا أن 30 يونيو تمثل ملحمة وطنية خالدة أنقذت مصر من الضياع.



وأضاف أمين في بيان له، أن ثورة 30 يونيو كانت بمثابة طوق نجاه للدولة المصرية من جماعة الإخوان الإرهابية التي سعت في الأرض فسادا، بمخططات استهدفت تدمير قطاعات الدولة لصالح دول خارجية، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد المصري في ذلك الوقت، فضلا عن انعدام الأمن والاستقرار وقتها وظهور العديد من الأزمات المزمنة.



وأكد النائب أن الشعب المصري شكل ملحمة حقيقية خلال ثورة الـ 30 من يونيو، التي سقط فى سبيل الدفاع عنها وعن أرض الوطن العديد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية، فى إطار مكافحة أعمال الإرهاب التي أطلقتها وتبنتها الجماعة الإرهابية لإجهاض الثورة، مشيرا إلى أن التاريخ سيظل يذكر هؤلاء الأبطال وقد دونت أسماءهم بأحرف من نور فى سجل التاريخ.



وأشار النائب، إلى أن بعد 9 سنوات مرت على ثورة 30 يونيو ، مصر تسير فى الطريق الصحيح وتحقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع رغم التحديات، علاوة على وجود وريادة عربية وافريقية وإقليمية حققتها مصر خلال تلك الفترة، كما نجح الرئيس السيسي في تحقيق أهداف ثورة 30 يونيو ، وخلال وقت قصير تمكن الرئيس من إحلال النظام والاستقرار في الشوارع، وتحسين الخدمات العامة.