هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، المصريين بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلًا إن «في حياة الأمم والشعوب، أيام ليست كغيرها من الأيام يكاد الزمن عندها يتوقف ويتباطؤ دوران عجلة التاريخ، احتراما لإرادة الأمة عندما تريد الحياة والشعب عندما يرفض العبث بمقدراته ومستقبله».

وقال السيسي، في كلمة له، صباح الخميس، إن «بحكم تاريخها المديد مرت على أمتنا العريقة، أيام مثل تلك من بينها بل ومن أمجدها يوم الثلاثين من يونيو 2013 الذي سيبقى خالدا في وجداننا جيلا بعد جيل».

وتابع: «إن ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة لحظة فارقة في تاريخ هذا الوطن الغالي.. لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم اختاروا فيها الدولة المدنية الحديثة بهويتها المصرية الوطنية المتسامحة والمنفتحة على العالم.. لحظة أعلن فيها المصريون للعالم أجمع أن هدوئهم لم يكن إلا قوة وصبرهم لم يكن إلا صلابة وتسامحهم لم يكن إلا حكمة متصالحة مع الزمن».

وأضاف: «في ثورة الثلاثين من يونيو كان صوت مصر هادرا ومسموعا يقول إنها أكبر من أن تختطف وأعظم من أن يتصور أحد أن بمقدوره خداع شعبها العريق وعلى مدار أيام هذه الثورة الخالدة كتب المصريون لأنفسهم على اتساع مدن مصر وقراها دستورا مباشرا نابعا من ضميرهم الشعبي عنوانه أن مصر للمصريين ومصيرها لا يقرره سوى أبنائها المخلصين».