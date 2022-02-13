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دفن جثمان مراهق قتل على أيدي الشرطة في فرنسا غدا السبت

باريس (د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 يونيو 2023 - 11:41 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2023 - 11:41 م

من المقرر أن تجرى غدا السبت مراسم دفن جثمان الصبي الذي يبلغ عمره 17 عاما وقتل أثناء عملية تفتيش مروري من جانب الشرطة في فرنسا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة فى بلدية نانترى بغربى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الجمعة.

ووقع حادث إطلاق النار الدامي في ضاحية نانتري بباريس الثلاثاء الماضي. وتسبب القتل في غضب بفرنسا مع توجيه اتهامات للشرطة بالعنف المفرط.

واندلعت أعمال شغب في منطقة باريس الكبرى، ومدن فرنسية أخرى، بل إن الأمر طال بلجيكا المجاورة منذ ذلك الحين.

وقالت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة، إنها ستفرض قيودا على حركة المرور في المساء وخدمة النقل العام في منطقة باريس الكبرى بعد ثلاثة ليال على التوالي من أعمال الشغب، منذ حادث إطلاق النار الدامي من جانب الشرطة قبل ثلاثة أيام.

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