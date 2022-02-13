أحمد أوفا يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنبي وفاركو

توج أحمد أمين أوفا، نجم إنبي، بجائزة رجل مباراة إنبي ضد فاركو، اليوم الجمعة، على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري، والتي انتهت بفوز إنبي بهدفين مقابل هدف.

تقدم أحمد أمين أوفة بهدف لإنبي في الدقيقة 25 من الشوط الأول بعدما تلقى تمريرة بينية راوغ بها دفاع فاركو قبل أن يطلق تسديدة فشل حارس فاركو في التصدي لها لتسكن الكرة الشباك.

وأدرك سوكاري هدف التعادل لصالح فاركو في الدقيقة 38 من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لا تصد ولا ترد، معلنة عن هدف التعادل لصالح فاركو.

الفوز رفع رصيد إنبي للنقطة 42 في المركز السابع، بينما تجمد رصيد فاركو عن 41 نقطة في المركز الثامن.