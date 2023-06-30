استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30 يونيو 2023.

جاءت أسعار الخضروات كالآتي:

استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2.25 إلى 4 جنيهات.

واستقرت أسعار البطاطس لتتراوح بين 7,5 إلى 8 جنيهات.

واستقر سعر البصل ليتراوح بين 10 إلى 13 جنيها.

واستقرت أسعار الكوسة لتتراوح ما بين 9 إلى 17 جنيها.

واستقر سعر الجزر ليتراوح بين 7 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 14 إلى 16 جنيها.

واستقرت أسعار الباذنجان لتتراوح بين 3 إلى 7.5 جنيه.

واستقر سعر الفلفل الرومي ليترواح بين 9 إلى 14 جنيها.

واستقر سعر الفلفل الحامي ليتراوح ما بين 8 إلى 11 جنيها.

واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 2.5 إلى .55 جنيه.

واستقر سعر الخيار البلدي ليتراوح بين 65 إلى 9 جنيهات.

واستقرت أسعار البامية لتتراوح بين 24 إلى 30 جنيها.

وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقر سعر البرتقال الصيفي ليتراوح بين 7 إلى 13 جنيه.

واستقر سعر الليمون البلدي ليتراوح بين 12 إلى 22 جنيها.

واستقر سعر العنب البناتي ليتراوح بين 9 إلى 16 جنيها.

واستقرت أسعار التفاح البلدي ليتراوح بين 8 إلى 15 جنيها.

وسجلت أسعار التين البرشومي ما يتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

واستقرت أسعار الفراولة لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

واستقرت سعر الكانتالوب ليتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات.

وسجلت أسعار المانجا البلدي ما يتراوح بين 9 إلى 15 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

وسجلت أسعار الخوخ البلدي ما يتراوح بين 12 إلى 28 جنيها.

وسجلت أسعار المشمش عمار ما يتراوح بين 20 و24 جنيها.

وسجلت أسعار البرقوق السكري ما يتراوح بين 10 إلى 20 جنيها .

وتعتبر تلك الأسعار جملة، ويضاف عليها تكاليف النقل والشحن، ويزيد هذا السعر للمستهلك النهائي بقيمة تتراوح من 1.5 جنيه إلى 3 جنيهات حسب الجودة، وفقًا لحاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية.