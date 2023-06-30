رئيس الحكومة العراقية يشدد على ضرورة التصدي لكل ما يعكر صفو الأمن في البلاد

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دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تنفيذ الواجبات الأمنية بإنسيابية عالية والالتزام بالمهنية وتفعيل الجهد المعلوماتي، والتصدي لكل ما يعكر صفو الأمن وراحة المواطنين.

وأشاد السوداني خلال زيارة لمقر قيادة العمليات المشتركة في بغداد، بجهود القوات العراقية وتضحياتها من أجل بسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، بحسب بيان للحكومة العراقية.

واطّلع القائد العام للقوات المسلحة في مقر الحركات الأمنية وعبر شاشات تلفزيونية، على تنفيذ الخطط الأمنية المتخذة لتوفير الأجواء الآمنة خلال أيام العيد، في بغداد والمحافظات.

وتأتي زيارة السوداني لمقر قيادة العمليات المشتركة قبل ساعات من خروج أكبر تظاهرة للتيار الصدري تشهدها الحكومة العراقية الحالية للتنديد بقيام مواطن سويدي من أصول عراقية بحرق نسخة من القرآن الكريم.

وتشهد شوارع وسط بغداد انتشارا أمنيا كثيفا فضلا عن تأمين الحماية الكاملة لمبنى سفارة السويد في بغداد لمنع أية تجاوزات أو اقتحام للمبنى من قبل أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.

وعبرت جميع الفعاليات السياسية والبرلمانية والدينية والشعبية في العراق عن إدانتها لهذا التصرف الشنيع لمواطن سويدي من أصول عراقية لحرق نسخة من القرآن الكريم وطالبو بالقصاص منه.