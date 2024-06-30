مقاتلة إسرائيلية تقصف طولكرم واعتقال 6 فلسطينيين بنابلس والخليل

قالت القناة 14 الإسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأحد، إن طائرة مقاتلة قصفت مبنى في مخيم نور شمس للاجئين شرق طولكرم بالضفة الغربية، في حين قالت إذاعة جيش اللاحتلال الإسرائيلي، إن الهجوم استهدف شقة راقبها الجيش لفترة طويلة زاعمة أن الشقة كان بها 4 عناصر بارزة من كتيبة نور شمس.

في الأثناء، أكدت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد مواطن وإصابة آخرين بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بمخيم نور شمس بمدينة طولكرم، دون ورود معلومات عن هوية الضحايا، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

من جهتها، قالت منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، إنها تتعامل مع إصابتين جراء قصف المنزل، ذاكرة أن طواقمها لا تستطيع الدخول إلى المنزل نتيجة النيران.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 فلسطينيين في مدينتي الخليل ونابلس بالضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

وبحسب الوكالة، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين من بلدة يطا جنوبي الخليل، و2 آخرين من نابلس بالضفة الغربية، بعد مداهمة منازلهم، في حين يواصل الاحتلال اقتحام مدن الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر أمس السبت قرية قلقس جنوب مدينة الخليل وقرية قصرة جنوب شرق نابلس في الضفة الغربية.

كما هاجم مستوطنون متطرفون المزارعين الفلسطينيين في منطقة واد القطفة غرب بلدة السموع جنوب الخليل.

وفي أعقاب الهجوم، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة ونفذت عمليات تفتيش بعد أن هاجم المستوطنون المزارعين واعتدوا عليهم، واستولوا على أغنامهم، ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم.