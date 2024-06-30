القضاء الإيطالي يصدر مذكرة توقيف بحق اثنين من المهربين بعد وفاة 10 مهاجرين

أصدر القضاء الإيطالي مذكرة توقيف بحق اثنين من المهربين المشتبه بهم لمقتل 10 أشخاص كانوا يسافرون عبر البحر المتوسط على أمل الوصول إلى أوروبا.

والرجلان، وكلاهما من مصر، متهمان بالمسؤولية عن وفاة المهاجرين اختناقا، حسبما أعلن متحدث باسم السلطة القضائية اليوم الأحد. وجاء معظم الضحايا من باكستان وبنجلاديش.

وغالبا ما يموت أشخاص عند العبور من إفريقيا إلى أوروبا في قوارب غالبا ما تكون بالكاد صالحة للإبحار. وعثر على القتلى في منتصف يونيو في قارب خشبي انطلق من ليبيا إلى أوروبا ثم تم انتشاله قبالة جزيرة لامبيدوزا الإيطالية. وكان هناك 54 لاجئا آخرين على متن القارب.

وتم إحضار الناجين إلى الجزيرة من قبل خفر السواحل الإيطالي. ووفقا لوزارة الداخلية في روما، تم تسجيل أكثر من 25 ألفا و300 شخص على أنهم وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط في النصف الأول من عام 2024.

ويمثل هذا انخفاضا بنحو 60% عن نفس الفترة من العام الماضي، عندما وصل 62 ألفا و364 شخصا إلى إيطاليا عن طريق البحر.

وجعلت رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية، السياسية اليمينية المتطرفة جورجا ميلوني، من خفض عدد اللاجئين في إيطاليا بشكل حاد محور حملتها قبل توليها منصبها في أكتوبر 2022.