وكيل زراعة الغربية يتابع العمل بالإدارات الزراعية

أجرى الدكتور خالد علي أبو شادي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، جولة ميدانية في إدارتي قطور والمحلة الكبرى، للتفقد ومتابعة سير العمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

وفي هذه الجولة، هنأ الحضور بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو المجيد، وتم تفقد الأقسام الفنية والإدارية في الإدارتين، بالإضافة إلى زيارة الجمعيات الزراعية للتأكد من توفر جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي مثل التقاوي والأسمدة والمبيدات في منافذ الإرشاد الزراعي والجمعيات التعاونية الزراعية. كما تم التأكيد على صرف الأسمدة وفقًا لمنظومة الحوكمة وضمان وصول الدعم للمستحقين.

أكد "أبو شادي" على ضرورة التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بحزم وإزالتها فورًا في التنسيق مع الجهات المعنية، والتعامل بجدية مع أي بلاغ خلال أيام العطلات. كما أشار إلى ضرورة تقديم البلاغات والتقارير اليومية. وقام وكيل الوزارة بفحص سجلات قسم حماية الأراضي، وتبين عدم وجود أي تعديات بالبناء أو التشوين على الأراضي الزراعية. كما تم التأكيد على ضرورة تحرير محاضر التبوير في مواعيدها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما قام "أبو شادي" بتفقد الزراعات القائمة من القطن والأرز والذرة الشامية، ونبه المسؤولين في الإرشاد الزراعي والمكافحة الحقلية إلى ضرورة المرور اليومي لفحص الزراعات وعقد الندوات الإرشادية الحقلية وتفعيل دور المراكز الإرشادية، مع التركيز على مكافحة الآفات مثل دودة الحشد الخريفية ودودة ورق القطن.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة المهندس فخري باز، مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي.