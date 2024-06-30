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الأردن: خفض أسعار البنزين بنوعيه 90 و95

وكالات
نشر في: الأحد 30 يونيو 2024 - 4:18 م | آخر تحديث: الأحد 30 يونيو 2024 - 4:18 م

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية، اليوم الأحد، اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-31 يوليو المقبل).

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، استعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر يونيو، ومقارنتها بمثيلاتها لشهر مايو الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية انخفاضاً على أسعار البنزين بنوعيه (90و95)، وارتفاع سعر الديزل خلال شهر يونيو.

وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على المشتقات النفطية كافة، تبين للجنة انخفاض سعر البنزين 90 بمقدار (15) فلساً/لتر، وانخفاض سعر البنزين 95 بمقدار (15) فلساً/لتر، وارتفاع سعر الديزل بمقدار (5) فلسات/لتر.

وعليه قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (900) فلس/لتر بدلا من (915) فلساً /لتر، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1140) فلساً/لتر بدلا من (1155) فلساً/لتر، ورفع سعر الديزل ليصبح (705) فلسات/لتر بدلا من (700) فلس/لتر.

كما قررت اللجنة الاستمرار في تثبيت سعر مادة الكاز لشهر يوليو المقبل عند سعر 620 فلساً/ لتر، والإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كجم) عند سعر 7 دنانير/أسطوانة.

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