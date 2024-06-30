أحمد كشري: هدفي بقاء بلدية المحلة في الدوري

عبر أحمد كشري، المدير الفني لبلدية المحلة عن رضاه بنتيجة مباراة إنبي، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف في الجولة 28 من الدوري.

قال كشري في تصريحات عبر برنامج «الريمونتادا»، على قناة "المحور": "أنا أعمل بمجهودي، لا أحد يساعدني من أجل التواجد في نادي معين".

أضاف: "تواجدت في البلدية من أجل هدف، وأتمنى البقاء في الدوري الممتاز، واتمنى توفيق ربنا".

تابع: "البلدية فريق كبير وله جماهيره، ولكن الموضوع تأخر كثيرًا، وكنت أتمنى التواجد في وقت مبكر عن ذلك".

أشار: "هناك ضغط كبير في المباريات، وكان عندي مباراة النهاردة مع إنبي وبعد يومين عندي مباراة تانية مع فيوتشر".

واصل: "أي أحد كان يتمنى التواجد مع الفريق في وقت أفضل من ذلك، ودخلنا في دوامة الهبوط، ونحاول النجاة والتواجد في الدوري بالموسم الجديد".

أوضح: "تحدثت مع مصطفى الشامي، وهو يدعم المنظومة بشكل كبير، ويوفر كل شئ، وجماهير البلدية هي السر وراء قبولي مهمة تدريب الفريق.

أكمل:"جلست مع مجلس الإدارة وكان هدفنا الأساسي هو البقاء في الدوري، وأنا كان لدي تجربة سابقة في البلدية منذ 7 سنوات، وليس لدي أي شروط.

شدد: "هناك ثغرة دفاعية في الفريق، والبلدية استقبل العديد من الأهداف واضعنا العديد من الأهداف وكنا قريبين من المكسب ولكن قدر الله وما شاء فعل".

واختتم: "جميع المباريات صعبة، والكل يبحث عن النقاط والوصول لأبعد وأفضل مركز ولكني أراهن على اللاعبين وبإذن الله هنكسب وهنصعد، وسألعب على الـ 3 نقاط، وكنا نستطيع تسجيل أكثر من هدف في مرمى بيراميدز".