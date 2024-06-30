إعدام 224 كيلو أغذية فاسدة وغلق منشأتين في حملة صحية بجنوب سيناء

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حملة صحية مكبرة على أماكن تداول الأغذية والمشروبات في مدينة شرم الشيخ؛ للتأكد من صلاحية المواد الغذائية التي تقدم للمواطنين.

تأتي تلك الحملة تنفيذًا لتوجيهات كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بضرورة تكثيف الرقابة على أماكن تداول الأغذية بمدن المحافظة للحفاظ على صحة وسلامة قاطنيها والزائرين.

وأوضح الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال الحملة المرور على 38 منشأة لتداول الأغذية والمشروبات في مدينة شرم الشيخ. وقد أسفرت الحملة عن تحرير 88 محضرًا متنوعًا، شملت: "37 محضر نظافة، 49 محضر عدم حمل شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية،ضبط 37.5 كيلو جرام من الأغذية و9 لترات من المشروبات منتهية الصلاحية، إعدام 224 كيلوجراما من الأغذية و95 لترًا من المشروبات التي تبين تغير في خواصها الطبيعية أو انتهى تاريخ صلاحيتها".

وأشار وكيل الوزارة، إلى التوصية بإغلاق منشأتين بسبب وجود خطر داهم على الصحة العامة وعدم استيفائهما للاشتراطات الصحية، مؤكدا أن الحملات الصحية لا تستهدف فقط التأكد من جودة الأغذية، بل تهتم أيضًا بتطبيق الاشتراطات الصحية وأدوات السلامة في المنشآت الغذائية.

وشدد على استمرار حملات التفتيش على أماكن تداول الأغذية والمشروبات في جميع مدن المحافظة لضمان تقديم غذاء صحي وآمن لجميع المواطنين وزائري جنوب سيناء.