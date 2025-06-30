 هبوط أرضي بشارع سعد زغلول في المحلة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هبوط أرضي بشارع سعد زغلول في المحلة

علاء شبل
نشر في: الإثنين 30 يونيو 2025 - 12:32 م | آخر تحديث: الإثنين 30 يونيو 2025 - 12:32 م

شهد شارع سعد زغلول بمدينة المحلة الكبرى، اليوم، هبوطا أرضيا مفاجئا، حيث أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلى المحاسب محمد سمير يونس رئيس حي أول المحلة، بتشكيل لجنة لمعاينة الموقع والبدء في صيانته تدريجيا حفاظا على أرواح المواطنين.

كما وجه محافظ الغربية بسرعة التحرك وتوفير كل المعدات والأدوات والأوناش اللازمة لتأمين كل المنازل بمحيط موقع الانهيار خلال الفترة الراهنة.

يذكر أن منطقة شارع سعد زغلول "التحرير" من أقدم المناطق السكنية في قلب المدينة العمالية، والتي تتسم بتربتها الرخوة والهشة نظرا لارتفاعها عن باقي المناطق السكنية في المحلة.


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