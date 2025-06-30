الاتحاد الأوروبي يمدد العقوبات الاقتصادية على روسيا 6 أشهر

قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لمدة 6 أشهر.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان أصدره اليوم الاثنين، تمديد الإجراءات التقييدية التي فُرضت على روسيا لأول مرة عام 2014 بسبب أفعالها المزعزعة لاستقرار أوكرانيا حتى 31 يناير 2026.

وأشار البيان، إلى أن عقوبات الاتحاد الأوروبي وُسِّعت بشكل كبير بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022.

وفي نطاق عقوبات الاتحاد الأوروبي، تخضع روسيا لمجموعة واسعة من القيود، بما في ذلك "التجارة والتمويل والطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والنقل، والسلع ذات الاستخدام المزدوج والسلع الفاخرة، إضافة إلى الذهب والماس".

وتشمل العقوبات أيضا حظر استيراد النفط الخام المنقول بحرا وبعض منتجات النفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وإزالة بعض المصارف الروسية من نظام الدفع الدولي "سويفت"، وتعليق أنشطة الكثير من هيئات البث.

وفي 18 مارس 2014، ضمت روسيا جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي ومدينة سيفاستوبول بشكل غير قانوني.

ومنذ 24 فبراير 2022، بدأت الحرب الروسية الأوكرانية، إذ اشترطت روسيا آنذاك حتى تنهي الحرب تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.