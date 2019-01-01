السيسي يفتتح مؤتمر الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاحه لمؤتمر الشباب في نسخته السابعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، قائلًا: «نفتتح مؤتمر الشباب للحوار الوطني والجاد بكم يا شباب مصر وشباب بلادي تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».

السيسي يفتتح المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة في نسخته السابعة، والذي يستمر خلال الفترة من 30 إلى 31 يوليو 2019.

ويشارك في المؤتمر 1500 شاب وفتاة من مختلف المحافظات المصرية، ويضم شباب الجامعات، وشباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين.

ومن المقرر أن يفتتح المؤتمر الساعة 5 مساء ويستمر الافتتاح لمدة ساعة، وتليه في الفقرة الثانية جلسة لمحاكاة نموذج الدولة المصرية، بمشاركة شباب البرنامج الرئاسي.