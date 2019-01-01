أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل تسجيل رقم قياسي جديد في الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والوفيات الناجمة عنه، اليوم الأربعاء.

ونقلًا عن موقع وكالة «رويترز» للأنباء، سجلت البرازيل اليوم 70 ألفًا و74 إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات بالبلاد أكثر من 2.5 مليون حالة.

وأشارت الوكالة إلى تسجيل البرازيل 1595 حالة وفاة بـ«كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهو ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 90 ألفًا و134 منذ تفشي الوباء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأربعاء، إلى أكثر من 660 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 16 مليون إصابة.