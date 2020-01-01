سياسي ألماني: السحب الجزئي للقوات الأمريكية يعد دعوة ليقظة أوروبا

أعرب سياسي ألماني بارز، بحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، عن رأيه بأن أوروبا ملزمة حاليا، بعد السحب الجزئي لجنود أمريكيين من ألمانيا الذي أعلنته الحكومة الأمريكية، باتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل أمنها الخاص.

وقال فريدريش مرتس، الرئيس السابق للكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، اليوم الخميس، إن ميركل أشارت لذلك للمرة الأولى بالفعل قبل ثلاثة أعوام، مضيفًا: "يعد ذلك دعوة لليقطة لأوروبا من جديد".

وأضاف مرتس أن السحب الجزئي يعد مقلقا، ولكن ذلك ليس سببا للذعر على الجانب الأوروبي الآن، داعيًا الأمريكيين للاعتراف بأنه ليس هناك أية ميزانية في ألمانيا تنمو سريعا مثل ميزانية الدفاع.

وأشار إلى أن الجيش الألماني ليس مجهزا بشكل كاف، وشدد على ضرورة فعل المزيد في هذا الشأن.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أعلن أمس الأربعاء، أن واشنطن تعتزم إعادة 6400 جندي من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، ونقل 5600 جندي آخر إلى دول أخرى في الناتو.