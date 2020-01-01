 أبو مازن يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع بفلسطين.. ويتبادلان تهاني الأضحى - بوابة الشروق
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أبو مازن يبحث هاتفيا مع رئيس الوزراء العراقي مستجدات الأوضاع بفلسطين.. ويتبادلان تهاني الأضحى

الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
الرئيس الفلسطيني - محمود عباس
أ ش أ
نشر في: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:07 م | آخر تحديث: الخميس 30 يوليه 2020 - 9:07 م
أجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالاً هاتفياً برئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، تبادلا خلاله التهاني لمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وتمنى الرئيس عباس (أبو مازن) - حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - لرئيس الوزراء الكاظمي الصحة والنجاح في مهامه، وللشعب العراقي الشقيق كل الخير والازدهار.

وأطلع الرئيس عباس، رئيس الوزراء الكاظمي، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية، مشيدا بمواقف العراق وشعبها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الدوام.

بدوره، أكد رئيس الوزراء الكاظمي، موقف العراق الداعم للقضية الفلسطينية على الصعد كافة، وصولا لتحقيق الاستقلال للدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

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