ارتفاع أرباح نستلة خلال النصف الأول من العام الجاري

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أعلنت شركة صناعة الأغذية السويسرية العملاقة نستلة، اليوم الخميس، ارتفاع صافي أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3. 18 في المئة سنويًا إلى 9. 5 مليار فرنك سويسري.

وفي الوقت ذاته، زادت أرباح المساهمين بنسبة 2. 22 سنويًا إلى 06. 2 فرنك للسهم الواحد.

كما ارتفع هامش صافي الأرباح بمقدار 340 نقطة أساس إلى 3. 14 في المئة، مستفيدًا من الدخل غير المتكرر نتيجة بيع بعض الأصول وتحسن أداء التشغيل.

وزادت الأرباح الأساسية للسهم بنسبة 5. 0 في المئة مع تثبيت سعر الصرف، في حين تراجعت بنسبة 9. 5 في المئة مع التغيير في سعر الصرف.

في الوقت نفسه، تتوقع نستلة نمو مبيعاتها الأصلية خلال العام الحالي ككل بما يتراوح بين 2 و3 في المئة.

كما تتوقع الشركة تحسن هامش أرباح التشغيل الأساسي خلال العام الحالي، وزيادة الأرباح الأساسية للسهم الواحد مع تثبيت سعر الصرف.