التنمية المحلية توجه برفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات خلال العيد

• شعراوي: الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها وليس بالشوارع

وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين، برفع درجة الاستعداد القصوى لكل القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق على مدار أيام العيد، والتشديد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على معدل تراجع الإصابات وانخفاض الوفيات.

وأضاف شعراوي، في بيان له اليوم الخميس، أنه وجه أيضًا بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل على مدار أيام العيد مع غرف عمليات المحافظات على مدار الساعة لمتابعة أي مستجدات وإرسال تقارير دورية، مطالبًا برفع حالة الاستعداد للمستشفيات ومرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، بجانب متابعة مواقف السيارات "النقل العام"، السرفيس لنقل الركاب والأجرة لعدم استغلال المواطنين.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التجمعات في الحدائق والمنتزهات والتأكيد على استمرار غلقها خلال إجازة عيد الأضحى واستمرار غلق الشواطئ العامة، مع التأكيد على التزام المحافظات الساحلية بالنسبة المقررة والمسموح بها في الشواطئ، والتأكد على توفير المقررات التموينية والبترولية خلال أيام عيد الأضحى.

ووجه وزير التنمية المحلية، بتشكيل لجان في المحافظات تضم ممثلين للري ومديرية الأمن للمرور على كل المراسي والعائمات بأنواعها للوقوف على التراخيص والسلامة الإنشائية، مؤكدًا ضرورة قيام مديريات التموين بشن حملات يومية على المحلات والأسواق ومحطات الوقود للتأكيد من صلاحية المنتجات المعروضة، وضبط أي مخالفات، لافتًا إلى أهمية التنسيق المستمر بين القطاعات المعنية بالمحافظات ممثلة في مديريات التموين والصحة والطب البيطري للمتابعة المستمرة للمجارز وذبح الأضاحي تحت إشراف بيطري ورقابة مستمرة.

وشدد على ضرورة الالتزام بذبح الأضاحي في الأماكن المخصصة لها، وعدم الذبح في الشوارع، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لردع المخالفين.