الجمباز الإيقاعي يغادر إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد

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غادرت اليوم الجمعة بعثة منتخب الجمباز الإيقاعي الجماعي والفردي مطار القاهرة إلى اليابان للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وتقام منافسات الجمباز الإيقاعي يومي 6 ، 7 أغسطس المقبل.

وتضم بعثة منتخب مصر في المدربة الأذربيجانية جالا والمدربات المصريات ميار رجب وسارة إسماعيل واللاعبات ملك شريف وبولينا عمرو ولوجين إسلام وسلمى خالد وتيا ضياء، ولاعبة منتخب الفردي حبيبة مرزوق.

وكانت بعثة منتخب مصر للجمباز الايقاعي دخلت معسكر تدريبي لمدة أسبوعين فى دولة اذربيجان قبل السفر الى طوكيو.

وجاء المعسكر بالتعاون والاتفاق بين الاتحادين المصري الأذربيجاني في إطار التعاون المشترك لتجهيز المنتخب المصري استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

وتحمل الاتحاد الأذربيجاني تكاليف الإقامة والإعاشة والتدريبات مع الخبراء هناك للاعبات المنتخب المصري للجمباز الايقاعي الفردي والجماعي

وأكد إيهاب أمين رئيس الاتحاد المصري أن الاتحاد يسعى توفير أفضل الإمكانيات المتاحة واللقاءات الدولية وكل والإمكانيات لصالح لاعبي ولاعبات مصر والمنتخبات الوطنية.

وأضاف أمين أن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الاتحاد لإحداث طفرة في اللعبة ومساعدة المنتخبات الوطنية على تمثيل مصر بشكل مشرف في الأولمبياد.

وصعدت آنسات «الفراعنة» للأوليمبياد بعد الحصول على الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية التي احتضنتها شرم الشيخ خلال الفترة من 10 وحتى 17 مارس 2020 .

وحصل منتخبنا الوطني على المركز الأول والميدالية الذهبية بعد حصد 23.4 نقطة.

فيما حصد المنتخب الجنوب إفريقي المركز الثاني، أما المنتخب الجزائري فحصل على المركز الثالث.

ويحتل الجمباز المصري حاليا المركز السابع في التصنيف الدولى السنوى للاتحاد الدولى للجمباز، في سابقة أحدثت ردود أفعال قوية على المستوى العالمى، بعد أن تخطى الجمباز المصرى في التصنيف دولًا عملاقة في اللعبة رغم أنه لم يكن على الخريطة العالمية من قبل، مثل أمريكا وتركيا وفرنسا والصين وإسبانيا والنرويج والبرازيل، ودول الأمريكتين وأستراليا، ومعظم الدول الأوروبية.