محافظ الدقهلية يستقبل وزير الأوقاف ويشهدان استلام الدفعة الثانية من لحوم الأضاحي

ستقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمكتبه، اليوم الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من قيادات وزارة الأوقاف.



جاء ذلك بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ والمستشار عبد الحميد همام الرئيس السابق لمحكمة المنصورة الابتدائية وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات الأوقاف بالمحافظة.



وشهد المحافظ ووزير الأوقاف استلام الدفعه الثانية من لحوم الأضاحي بإجمالي 4 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بنطاق المحافظة على عدد من إدارات الأوقاف هي: إدارة شرق وغرب المنصورة وبلقاس وأجا وميت غمر والسنبلاوين ومنية النصر.



وصرح وزير الاوقاف أنه من المتوقع هذا العام ان تحصل الدقهلية 40 طنا من لحوم الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الاولي بالرعايه ضعف الكمية السنوية للمحافظة، وأن إجمالي مبالغ صكوك الأضاحي هذا العام بلغت ما يقرب من 140 مليون جنيه قابله للزيادة؛ ما يدل على ثقة المواطنين في الوزارة من خلال توزيع اللحوم على المستحقين.



وثمن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف من خلال توزيع لحوم الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح عدد كبير من المساجد بمشاركة المجتمع المدني.