الحكومة اليابانية: لا علاقة بين الأولمبياد وارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، أنه لا توجد صلة بين دورة الألعاب الأولمبية الجارية في طوكيو وارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19" في العاصمة، مشددًا على اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لمنع انتشار العدوى من الرياضيين والموظفين الذين يشاركون في الألعاب.

وقال سوجا - وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - إن الإجراءات تشمل تقليص عدد الأشخاص الذين يصلون إلى اليابان للمشاركة في الأولمبياد وأولمبياد ذوي القدرات الخاصة، إلى حوالي ثلث العدد المتوقع أصلا (180 ألفًا)، مع وجود ضوابط على الحدود في المطارات تمنعهم من التواصل مع الجمهور.

وقال سوجا، في مؤتمر صحفي بعد أن قرر توسيع حالة الطوارئ الحالية: "نحن ننفذ هذه الخطوات بدقة، لذلك لا أعتقد أن الأولمبياد هي السبب في الارتفاع الحاد في الإصابات".

جدير بالذكر أن متحور "دلتا" شديد العدوى أدي إلى ارتفاع الإصابات اليومية إلى مستويات قياسية في الأيام الأخيرة في طوكيو وبعض الأجزاء الأخرى من البلاد حيث تجاوز عدد الحالات اليومية على مستوى البلاد عشرة آلاف إصابة لأول مرة، وسجلت طوكيو وحدها 3865 إصابة جديدة، وهو رقم قياسي لليوم الثالث على التوالي.

وكرر سوجا دعوته للجمهور الياباني بالبقاء في المنزل خلال العطلة الصيفية قدر الإمكان ومشاهدة الأولمبياد على التلفزيون.