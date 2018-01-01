كوريا الجنوبية وأمريكا تؤكدان الالتزام بالتحالف والموقف الدفاعي المشترك

كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، عن أن وزير الدفاع سوه ووك، أجرى محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، حيث أعاد الجانبان تأكيد التزام البلدين بالتحالف القوي والموقف الدفاعي الثابت والحازم.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية، فقد ناقش الوزيران، خلال المحادثات، قضايا الدفاع الثنائية والوضع الأمني ​​في شبه الجزيرة الكورية، وأكدا مجددًا على التحالف الصارم بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وشددًا على أهمية التعاون الوثيق بين البلدين.

وأشارت الوزارة إلى أن التدريبات العسكرية الصيفية السنوية المشتركة بين سول وواشنطن كانت مدرجة ضمن جدول أعمال المحادثات، وسط المخاوف من أنها قد تؤثر سلبًا على الحالة التصالحية التي نشأت في أعقاب استعادة خطوط الاتصال بين الكوريتين الأسبوع الماضي.