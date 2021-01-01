 «حجازي الأغلى.. وريتشارلسون على القمة».. القيمة التسويقية لأولمبي مصر والبرازيل - بوابة الشروق
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«حجازي الأغلى.. وريتشارلسون على القمة».. القيمة التسويقية لأولمبي مصر والبرازيل

تصوير:أحمد عبدالفتاح
تصوير:أحمد عبدالفتاح
أمير نبيل
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:20 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 9:20 م

يدخل منتخبا مصر والبرازيل ظهر غدٍ السبت في صدام وجها لوجه من أجل حسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وتأهل منتخب البرازيل متصدراً لمجموعته، التي ضمت ألمانيا وساحل العاج والسعودية، بينما حجز الفراعنة بطاقة التأهل في وصافة مجموعة ضمت إسبانيا "المتصدر"، وكل من الأرجنتين وأستراليا.

ويخوض منتخب البرازيل مباراة الغد بأفضلية واضحة من حيث القيمة التسويقية للاعبيه مقارنة بلاعبي المنتخب المصري.

وتبلغ القيمة التسويقية للمنتخب المصري ككل 18.6 مليون يورو، بينما يعد أحمد حجازي قلب دفاع اتحاد جدة السعودي هو الأغلى بـ 4 مليون يورو، ويليه محمد الشناوي 2.5 مليون، ثم محمود حمدي الونش 1.5 مليون.

أما المنتخب البرازيلي الأولمبي، فتبلغ قيمته التسويقية بحسب موقع "ترانسفير ماركت"، 363.7 مليون يورو.

أغلى لاعبي المنتخب البرازيلي هو نجم إيفرتون ريتشارلسون الذي يصل سعره إلى 55 مليون يورو، يليه المدافع دييجو كارلوس لاعب إشبيلية بقيمة 54 مليون يورو، ثم دوجلاس لويس لاعب وسط أستون فيلا بـ 35 مليون يورو.

 


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