 الولايات المتحدة تسلم تونس مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تسلم تونس مليون جرعة من لقاح موديرنا المضاد لكورونا

لقاحات أمريكية إلى تونس
لقاحات أمريكية إلى تونس
أ ش أ
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 6:09 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 6:09 م

سلّمت الولايات المتحدة لتونس، اليوم الجمعة، مليون جرعة من لقاح موديرنا المضادّ لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بحضور وزير الخارجية عثمان الجرندي، ووزير الصحة بالنيابة محمد الطرابلسي، والسفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، وذلك في إطار الشراكة القائمة بين البلدين.

يذكر أن هذه المنحة تساعد في تنفيذ خطة البيت الأبيض العالمية لتوزيع اللقاحات التي أعلن عنها يوم 21 يونيو الماضي، والتي رصد منها لتونس حصة ذات أولوية.

وكانت الحكومة النمساوية قد أعلنت أول أمس الأربعاء إرسال 50 ألف جرعة من لقاح استرازينيكا كمساعدة عاجلة إلى تونس بعد تصاعد أزمة الوباء هناك.

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