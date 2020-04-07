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استطاع السباح المجري كريستوف ميلاك تحقيق رقم أولمبي جديد بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تقام خلال الفترة من 23 يوليو الي 8 اغسطس 2021.

وأنهى كريستوف ميلاك منافسات 100 متر فراشة في زمن قدره 50.31 ثانية ليحطم الرقم القديم المسجل باسم الأمريكي كاليب دريسيل والذي استطاع تحقيقه في نفس الأولمبياد بزمن قدره 50.39 ثانية، وأيضا مسجل بإسم جوزيف سكولينج من سنغافورة في أولمبياد ريو دي جانيرو بنفس الزمن.

ليأتي كريستوف في المركز الأول، وجاء السباح البلغاري جوزيف ميلادينوف في المركز الثاني بزمن قدره 51.06 ثانية،

فيما جاء السباح من الاتحاد الروسي أندريه ميناكوف في المركز الثالث بزمن 51.11 ثانية.

وفشل يوسف رمضان سباح مصر في التأهل للدور النهائي للبطولة بعد أن أحرز زمن قدره 52.27 ثانية في المركز الثامن.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتي السلاح والرماية هم الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعب ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.