قالت الدكتورة غادة جبارة المكلفة بتسيير أعمال أكاديمية الفنون خلفًا لرئيسها الدكتور أشرف زكي الذي بلغ سن التقاعد، إن الأخير صعّب المهمة "أي مخلوق" يتبعه في رئاسة الأكاديمية.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، مساء الجمعة، أن زكي حظي بحب الكثيرين، مؤكدة أنها كانت شريكة له منذ يومه الأول في رئاسة الأكاديمية، وأن أفكارهما مشتركة.



وأوضحت أنها ستعمل على عدة محاور بينها استكمال الإنشاءات، وإجراء إعادة هيكلة لسد العجز لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين، مع تطوير المناهج والمقررات الدراسية واللوائح، من أجل الاتجاه للحصول على جودة التعليم.



وأشارت إلى الاهتمام بملف البعثات وتسفير زملائها لمهمات علمية بما يساهم في تجديد دماء الأكاديمية عبر الإطلاع على ثقافات مختلفة والاحتكاك بها، إلى جانب استقطاب الكثير من الخبراء إلى مصر لتقديم خبراتهم إلى الطلبة.



وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، قد وجّهت الشكر للدكتور أشرف زكي بعد بلوغه السن القانونية للتقاعد وانتهاء مدة رئاسته لأكاديمية الفنون، وفقاً لأحكام القانون المنظم لعمل الأكاديمية، وكلفت الدكتورة غادة جبارة بتسيير أعمال الأكاديمية لحين الانتهاء من إجراءات تعيين رئيسًا لها.