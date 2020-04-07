محمد أنور في أول لقاء له بعد إطلاق أغنيته الأولى: مستغرب ظهوري كمطرب

قال الفنان محمد أنور، إنه يستغرب ظهوره كمطرب، وذلك في أول لقاء له بعد إطلاق أغنيته الأولى «انتوا كدة كلكوا»، مشيرًا إلى أنه ليس مطربًا أو مؤديًا للمهرجانات.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الخميس، أنه كان محبًا لمجال الغناء منذ أن كان ممثلًا بمسرح مصر، لافتًا إلى أنه يحب مجال الغناء لكنه لن يعمل به كمهنة.

وذكر أنه بدأ من الصفر من أجل تقديم الأغنية التي طرحها، موضحًا أنه تواصل مع يسرا الجندي؛ لأنه كان متابعًا لأعمالها منذ فترة والتي تعتمد على الدراما والمواقف اليومية.

وأشار إلى أنه حرص على أن يهم موضوع الأغنية قطاع كبير من الجمهور حتى تحقق النجاح، منوهًا إلى أنه تأخر في الذهاب إلى موقع تصوير الأغنية؛ بسبب زوجته.

وعن الفنانين المشاركين معه في الأغنية، أوضح أنهم تحمسوا للفكرة وأعربوا عن سعادتهم للاشتراك فيها، قائلًا إنه تعجب من تحمسهم؛ بسبب خوفه من التجربة الجديدة.

وطرح الفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، مؤخرًا فيديو كليب بعنوان «انتوا كدة كلكوا» على شكل ديو غنائي مع الملحنة يسرا الجندي، على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».