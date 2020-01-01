 تحت أنظار عمر عصر.. الصيني مالونج يفوز بذهبية تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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تحت أنظار عمر عصر.. الصيني مالونج يفوز بذهبية تنس الطاولة بأولمبياد طوكيو

محمود عيسى
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 5:02 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 5:02 م

تحت أنظار عمر عصر بطلنا الأولمبي المصري، نجح اللاعب الصيني مالونج اليوم الجمعة في التتويج بالميدالية الذهبية لمنافسات تنس الطاولة رجال بأولمبياد طوكيو 2020.

واستطاع بطل العالم والصين مالونج تحقيق الفوز على مواجهة فان زيندونج بالمباراة النهائية بنتيجة 4 أشواط مقابل شوطين.

ونجح بطل الصين في تحقيق ميدالية ذهبية أولمبية ثانية على التوالي في مسيرته بعد أن كان حققها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل.

في المقابل نال الصيني فان زيندونج الميدالية الفضية بمشاركته الأولى بالأولمبياد. 

وشهدت المباراة تواجد عمر عصر اللاعب المصري في المدرجات لمتابعة المباراة..

عمر عصر كان قد ودع المنافسة أمام ما لونج في ربع النهائي بعد الخسارة بنتيجة 4-1.

ويعد عمر عصر هو أول لاعب مصري وعربي يصل لربع نهائي منافسات تنس الطاولة في الأولمبياد تاريخيا.

 


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