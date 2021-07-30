 استشاري أسري: هذه العلامات تظهر على الست قبل قتل زوجها - بوابة الشروق
الجمعة 30 يوليه 2021 11:33 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟

النتـائـج تصويت

استشاري أسري: هذه العلامات تظهر على الست قبل قتل زوجها

الخلافات الزوجية
الخلافات الزوجية
أحمد علاء
نشر في: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:16 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يوليه 2021 - 11:16 م
حدّدت الاستشاري الأسري والتربوي الدكتورة إيمان الريس، ما قالت إنها علامات تظهر على السيدة قد تقودها إلى قتل زوجها، حال حدوث خلافات كثيرة بينهما.

وخلال لقائها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على شاشة "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، قالت إن العلامات تشمل الأرق والصداع المتواصل والتفكير في قتل النفس أو إيذاء الطرف الآخر وعدم وجود شهية لما كانت تحبه في السابق.

وأضافت أن من بين العلامات أيضًا الصمت كثيرًا والتوقف عن المعاتبة، متابعة: "طالما الست بتعاتب يبقى الرجل ميخافش.. لكن لما يعمل أخطاء والست متعاتبش يبقى فيه حاجة كبيرة جواها هتتحول لفعل".

وأشارت إلى أنها ستطلق حملة لمساعدة السيدات اللاتي يريدن حل مشكلاتهن مع الأزواج عبر الوصول إلى الطلاق، دون أن يتفاقم الأمر وبلوغها حد القتل.

وتشهد مصر حاليًّا، انتشارًا ملحوظًا في جرائم قتل الأزواج على يد زوجاتهم، ففي عيد الأضحى المبارك وقعت ثلاث جرائم قتل زواجي.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك