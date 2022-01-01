إسبانيا تسجل أول حالة وفاة بجدري القرود

قالت وزارة الصحة في إسبانيا، الجمعة، إنها سجلت أول حالة وفاة بجدري القرود.

وذكرت شبكة "آر تي في آي" وغيرها من وسائل الإعلام الإسبانية، أن هذه هي أول حالة وفاة بجدري القرود يتم تسجيلها في أوروبا.

وتوفي الشخص في منطقة بلنسية في شمال شرق إسبانيا.

وسجلت منظمة الصحة العالمية خمس حالات وفاة في تقريرها بشأن وضع المرض في وقت سابق من الأسبوع، وكانت حالات الوفاة الخمس في قارة إفريقيا.

كما سجلت البرازيل حالة وفاة محتملة بجدري القرود يوم الجمعة.

وأوضحت وزارة الصحة في برازيليا في مؤتمر صحفي، إنها لا تزال تحلل الحالة، مشيرة إلى أن المريض كان يعاني من أمراض أخرى.

يذكر أن إسبانيا واحدة من دول العالم الأكثر تضررا من جدري القرود، حيث تم تسجيل 4298 إصابة، تم نقل 120 منها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.