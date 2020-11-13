احتشاد آلاف العراقيين من أتباع مقتدى الصدر في ساحة التحرير

تجمع الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر في ساحة التحرير ببغداد، اليوم السبت، للتعبير عن رفضهم لترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال شهود عيان، إن المتظاهرين تمكنوا صباح اليوم من تجاوز الحاجز الأول من الكتل الأسمنتية على جسر الجمهورية في طريقهم إلى اجتياز الحواجز الأخرى باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية، وهم يهتفون بشعارات لدعم مقتدى الصدر.

واقتربت أعداد غفيرة من المتظاهرين من بوابة المنطقة الخضراء الحكومية القريبة من مبنى وزارة التخطيط بعد تجاوز الحواجز الخرسانية الكبيرة على جسر الجمهورية.

وكانت السلطات العراقية الآلاف من قواتها في الشوارع والساحات وقطعت جميع الطرق المؤدية إلى بوابات المنطقة الخضراء تحسبا من عملية اقتحام جديدة لاتباع الصدر.

ودعت وزارة الداخلية قواتها في جميع المحافظات إلى تأمين الحماية لمكاتب الأحزاب الشيعية بعد أن شهدت الليلة الماضية هجمات من أتباع الصدر لمكاتب حزب الدعوة الإسلامية بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم.