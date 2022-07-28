ضبط 138 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 138 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة.

وشنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وتمكنت تلك الحملات خلال 24 ساعة من ضبط 138 قطعة سلاح ناري، شملت المضبوطات رشاش، و11 بندقية آلية، و3 طبنجات، و11 بندقية خرطوش، و112 فردا محليا، و136 طلقة مختلفة الأعيرة، و25خزينة متنوعة، و148 قطعة سلاح أبيض.

ونجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي ضم متهمين ارتكبا 6 حوادث متنوعة، وتنفيذ 88 ألف حكم قضائي متنوع. وضُبطت 157 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات 38 كليو مخدرات، و25 متهما ومراقبا هاربا، و13 متهما بالبلطجة، و225 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية.

وتمكنت القوات من فحص 196 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطي المخدرات، وتبين إيجابية 5 منهم.