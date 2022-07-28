 أبو الغيط يدعو القوى السياسية العراقية لوقف التصعيد وإعلاء صوت الحكمة - بوابة الشروق
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أبو الغيط يدعو القوى السياسية العراقية لوقف التصعيد وإعلاء صوت الحكمة

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
كتبت- ماجي درويش
نشر في: السبت 30 يوليه 2022 - 5:44 م | آخر تحديث: السبت 30 يوليه 2022 - 5:44 م

ناشد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جميع القوى السياسية العراقية العمل على وأد الفتنة بسرعة، ووقف منحنى التصعيد الذي قد يخرج بالأوضاع في البلاد عن السيطرة، مُشدداً على أن خروج الأمور عن السيطرة لن يكون في مصلحة العراق ولا لصالح أي طرف.

وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام أن أبو الغيط يتابع عن كثب مجريات الأزمة الجارية بالعراق، وأنه يضم صوته إلى صوت القيادات العراقية الحكيمة التي تطالب بضرورة تحمل الجميع المسئولية، وأن تتصرف كل الأطراف بتعقل وان تضع مصلحة العراق العليا قبل أية مصالح شخصية او حزبية ضيقة.

وأوضح المتحدث أن الحوار يظل الوسيلة الوحيدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الحالية، وأن الأمر يتطلب حواراً حقيقياً ومخلصاً بين مختلف مكونات الطيف السياسي مع البعد عن التشنج أو الرغبة في الاستئثار.

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