تناقش الحكومة النمساوية، بعد غد الإثنين من خلال اجتماع طارىء برئاسة المستشار كارل نيهمر وضع إمدادات الغاز في البلاد، وذلك بحضور وزيرة الطاقة ليونور جويسلر ووزير المالية ماجنوس برونر ونائب المستشار فيرنر كوجلر.



وأكد وزير مالية النمسا الدكتور ماجنوس برونر -في تصريح اليوم السبت- أن أزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعار الوقود لن تحول دون جهود الحكومة لمساعدة محدودي الدخل من أجل أن يحصلوا على كميات إضافية من الطاقة بسعر أقل.



وأوضح برونر أن الحكومة ستقوم بإبلاغ ممثلي المعارضة والولايات الفيدرالية والشركاء الاجتماعيين وموردي الطاقة بآخر التطورات في أزمة الطاقة والتضخم، مشيرا إلى احتمال اتخاذ قرارات أو الإعلان عن تدابير جديدة فى هذا الشأن.



ولفت إلى أن الحكومة الفيدرالية تعمل حاليًا على كبح صعود أسعار الكهرباء وتخطط لتقديم أليات جديدة في هذا الشأن نهاية شهر أغسطس المقبل، حيث يمكن أن يتم دعم كمية معينة من الكهرباء لكل أسرة.