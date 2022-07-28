محافظ أسيوط: حملات لإزالة التعديات بالقرى والمراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بقرى ومراكز المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون لمنع تكرار تلك المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المعنية ونشر مجموعات رصد من المتابعة الميدانية، ومسؤولي منظومة المتغيرات المكانية بالقرى والمراكز، تنفيذاً لخطة الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا عليها من التبوير.

ولفت إلى أهمية رصد أي تعديات وإزالتها في مهدها قبل تفاقمها على أن يتم تحرير المحاضر العاجلة للمخالفين دون تقاعس أو تهاون لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية وحقوق الأجيال القادمة في المحاصيل الزراعية، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور الدوري لمنع التعديات وتنفيذ الإزالة الفورية لها في المهد.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم تنفيذ عدد 10 حالات إزالة لبعض مخالفات البناء في مهدها بمنطقة نزلة عبد اللاه بحي شرق، برئاسة أيمن محروس رئيس حي شرق ونوابه ومسؤولي الإشغالات والمتابعة الميدانية، والحملة الميكانيكية بالحي، بالإضافة إلى تنفيذ بعض مخالفات البناء بمراكز البداري ومراكز أسيوط، والفتح وذلك خلال عدة حملات مكبرة برئاسة "محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط، وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز، ومدينة الفتح"، ونوابهم ومسؤولي الحملة الميكانيكية والإشغالات، لافتاً إلى تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المهمات المستخدمة فى المخالفات ومصادرتها.

وأشار إلى مواصلة تنسيق الجهود مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، ووحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.