إعلام عبري: الكابينت لم يبلغ مسبقا بهجوم بيروت

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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنه لم يتم إبلاغ الكابينيت الإسرائيلي مسبقا بالهجوم على ضاحية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القيادي في حزب الله فؤاد شكر، الذي استهدفته الغارة الإسرائيلية بضاحية بيروت، كان مطلوباً لمسئوليته عن مقتل241 من البحارة الأمريكيين بتفجير السفارة الأمريكية عام 1983.

وأضاف مسئول إسرائيلي لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي أن شكر، المعروف باسم الحاج محسن، مطلوب من "إف بي آي" لضلوعه في تفجير ثكنة المارينز 1983.

من جانبها، قالت مصادر أمنية لوكالة "رويترز" للأنباء إن شكر هو رئيس غرفة العمليات ورئيس الأركان في حزب الله.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية إن القرار بشأن هدف هجوم الضاحية الجنوبية لبيروت اتخذ يوم الأحد الماضي مع عودة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو من واشنطن.