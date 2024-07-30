أول تعليق لزيزو بعد تأهل مصر إلى ربع نهائي أولمبياد باريس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

علق أحمد مصطفى زيزو نجم نادي الزمالك مساء اليوم الثلاثاء، عقب مباراة مصر وإسبانيا في إطار منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» المقامة حاليًا على الأراضي الفرنسية.

وانطلقت فعاليات منافسات دورة الألعاب الأوليمبية «أولمبياد باريس 2024» في نسختها رقم 33 يوم الجمعة الماضي، الموافق 26 من شهر يوليو الجاري وتنتهي في الحادي عشر من أغسطس المقبل.

نشر زيزو «ستوري» عبر حسابه الشخصي على «انستجرام» وكتب: «الحمد لله».

وأضاف: «مبروك للشعب المصري التأهل وإن شاء الله بدعواتكم نقدر نحقق حاجة».

وسبق وتأهل منتخب مصر الأولمبي مساء اليوم الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي من أولمبياد باريس 2024 الجارية، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وأحرز إبراهيم عادل الهدف الأول لـ المنتخب الأولمبي في الدقيقة الـ40 من عمر أحداث الشوط الأول، وعاد ابراهيم عادل ليُضيف الهدف الثاني لـ المنتخب المصري الأولمبي في الدقيقة الـ62 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة تأهل منتخب مصر الأولمبي في صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل.