أشرف نصار يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي لضم أسامة فيصل

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أكد أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة حول حصول النادي الأهلي على خدمات أسامة فيصل مهاجم الفريق في الموسم الجديد.

أضاف نصار في تصريحات «إذاعية»:" لا نفكر مطلقاً في رحيل أسامة فيصل لاسيما وأنه أحد العناصر الأساسية للفريق".

تابع:" الأهلي لم يتحدث معنا سواء بشكل ودي أو بشكل رسمي فيما يخص أسامة فيصل، ولا أساس من الصحة لما تردد بشأن تفاوض الأهلي لضم اللاعب".

أشار:" هدفنا التواجد في المربع الذهبي خلال الموسم الجديد والمشاركة في البطولات الأفريقية".

أوضح:" سيكون هناك خارطة طريق سنسير عليها بقيادة طارق مصطفي من أجل تحقيق الهدف المطلوب في الموسم الجديد بعد تلبية كافة طلبات الجهاز الفني".

واصل:" خالد جلال هو أكثر مدير فني استمر مع الفريق لمدة موسم ونصف تقريباً".

شدد:" طارق مصطفى يسير بشكل جيد للغاية، مما دفعنا لتجديد عقده".

أتم:" عقب الهزيمة بخماسية أمام إنبي طلبت عقد جلسة مع طارق مصطفى، وأخطرته باستمراره وتجديد الثقة وهو الأمر الذي ترتب عليه عودتنا للفوز بشكل متتالي".