تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».
ويتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة وله 6 نقاط يليه الفراعنة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم الدومينيكان نقطة وأوزبكستان الأخير بلا نقاط.
وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع على النحو التالي:
حراسة المرمى: حمزة علاء.
خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.
خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا.
خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.