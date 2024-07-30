 تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024 - بوابة الشروق
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تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع أمام إسبانيا في أولمبياد باريس 2024

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يوليه 2024 - 10:22 ص

يواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره منتخب إسبانيا، مساء اليوم الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024».

ويتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة وله 6 نقاط يليه الفراعنة فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط ثم الدومينيكان نقطة وأوزبكستان الأخير بلا نقاط.

وجاء تشكيل منتخب مصر الأولمبي المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: أحمد عيد، حسام عبد المجيد، عمر فايد، كريم الدبيس.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمد النني، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أسامة فيصل، إبراهيم عادل.


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