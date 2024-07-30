مصطفى مدبولي: تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما في ذلك غير المُقنَّنة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه بعد الانتهاء من رفع أسعار الكهرباء على مدى أربع سنوات ستظل شرائح محدودي ومتوسطي الدخل تحصل على الدعم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أنّ الشرائح غير السكنية والشرائح العليا هي التي ستتحمل أكثر لصالح محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الفاقد بالشبكة الكهربائية، موضحًا أن أي دولة حتى لو كانت متقدمة تكون هناك نسبة فاقد فني نتيجة طبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن هناك مشكلة أخرى تتمثل في الفاقد التجاري بسبب السرقات.

ولفت إلى أن حجم هذا الفاقد ليس بالقليل، موضحًا أنه سيتم تركيب عدادات كودية لكل المنازل بما في ذلك في المناطق العشوائية والمناطق غير المقنَّن وضعها وكل المنشآت بما في ذلك غير الرسمية بغرض حصول الدولة على جزء من مستحقاتها بغض النظر عن قانونية المبنى.

ونوه بأن مسألة التصالح على المبنى أمر في حين أن حصول الدولة على حقها نظير استهلاك الكهرباء هو أمر آخر.

وشدد على أن تكلفة حدوث السرقات تتحملها الدولة، وهو ما يؤثر على الخدمات التي تقدمها الدولة نظرا لتكبدها تكاليف لتظل الخدمة قائمة.