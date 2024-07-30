يقيم جاليري لمسات للفنون للمرة الأولى معرضا في فنلندا، تحت عنوان "ليلة الفنون"، وذلك بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، على هامش المهرجان الثقافي الدولي "ليلة الفنون" الذي تقيمه فنلندا في شهر أغسطس من كل عام، وذلك خلال الفترة من 15 حتى 19 أغسطس ، بجاليري "إيو مان"، بحضور سفير مصر بفنلندا هيثم صلاح، ومجموعة من الشخصيات الفنية من مصر والعالم العربي، والعديد من المهتمين بالثقافة والفنون.

يهدف المعرض إلى عرض أعمال الفنانين المصريين والعرب والأجانب التي تعبر عن هوية وثقافة كل منهم وتوضح الروابط العميقة بينهم، كذلك يهدف إلى خلق حوار بصري يكشف النسيج الغني للتراث المشترك بين الثقافات المختلفة.

من جانبها، ترى نرمين شمس مدير جاليري لمسات للفنون، أن المعرض يخلق فرصة لتبادل حوار ثقافي بين فنانين من جنسيات مختلفة، كما أنه مساحة ليعبر كل مشارك عن هويته الثقافية التي تميز وطنه، حيث يشارك فنانون من مصر والإمارات والكويت والعراق وروسيا وأمريكا وغيرها من الدول العربية والأجنبية.

كما يعرض أعمالا لفنانين من فنلندا، حيث حرص عدد من الفنانين هناك على المشاركة، للتعرف أكثر على حركة الفن العربي وتحديدا الفن التشكيلي المصري وما وصلت إليه، والأعمال المعروضة أغلبها من نوعية "تصوير زيتي، تصوير فوتوغرافي، رسم على البردي".



وحول اختيار دولة فنلندا لإقامة المعرض، أوضحت نيرمين شمس، أن فنلندا تعد واحدة من أكثر الدول ذات التأثير الثقافي والفني، حيث تنظم مهرجانا سنويا منذ 10 سنوات يهتم بالثقافة والفنون يحمل اسم "ليلة الفنون" ومنه استوحى فريق الجاليري اسم معرضه الأول هناك، مضيفة أن المهرجان، الذي ينطلق سنويا في 15 أغسطس من كل عام، يشهد توافد آلاف من الفنانين والمهتمين بالثقافة والفنون من مختلف الدول لمشاهدة العروض الإبداعية المتنوعة من أفلام سينمائية وعروض مسرحية وحفلات موسيقية ومعارض فنية، وهو ما يمثل فرصة كبرى لعرض أعمال الفنانين التابعين للجاليري.

ولفتت شمس، إلى أنه وقع الاختيار على جاليري "إيو مان" نظرا لتواجده في أكبر مجمع ثقافي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، والذي يزوره سنويا -خلال أيام المهرجان- نحو 5 آلاف زائر، وفقا لتأكيدات أمير خطاب مدير الجاليري هناك، الأمر الذي سيمثل إضافة كبيرة وفرصة لرؤية لوحات "لمسات" وفنانيه، والتعرف على الهوية الثقافية المصرية وحضاراتها.

ومن أبرز الفنانين المشاركين بالمعرض: فاطمة إبراهيم، أميرة حمدي، مروة أبو العنين، خلود المناديلي، نهى رشيد، أمل المطيري، عالية علي بن علي، مريم حسين، ثريا الحاج، هناء البتاوي، نيفين عامر، ابتسام زكي، نيرة الجمال، عمرو الهلالي، منال ستينو، هبة سويدان، شريف حكيم، كريستينا عياد، لينا زكي، ميليسا برودويل، الدكتورة نيفين درويش، ونيفين العوضي، إلينا سليمان، شهد الورداني، رامي ماهر، دنيا أغا، مارلين ميخائيل، جيهان عادل، هالة حزين، الدكتورة سما علام، هبة يوسف، غادة درويش، أميرة أبو العينين، والعراقية أمينة دياب.



