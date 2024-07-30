تقرير: إسرائيل أبلغت واشنطن قبل تنفيذ هجوم ضاحية بيروت

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن تل أبيب أبلغت واشنطن قبل تنفيذ محاولة الاغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت قناة "سكاي نيوز عربية" قد نقلت عن البيت الأبيض قوله إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية.

بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستدافع عن إسرائيل إذا تعرضت لهجوم من حزب الله.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في وقت سابق إن "دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل قوي ولا يتزعزع ضد التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك تهديد حزب الله".

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعتقد أنه يمكن تجنب التصعيد ومواصلة العمل نحو التوصل إلى حل دبلوماسي.