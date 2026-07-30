فولكس فاجن تعتزم إطلاق سيارة ذاتية القيادة في الصين العام المقبل

تعتزم شركة صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن إطلاق أولى سياراتها المزودة بتكنولوجيا القيادة الذاتية من المستوى الثالث في الصين العام المقبل، في إطار سعي أكبر شركة سيارات في أوروبا لمواكبة التطور السريع لسوق تكنولوجيا القيادة الذاتية.

وأشارت الشركة الألمانية إلى أنها ستبدأ تسليم هذه السيارات، التي ستتيح للسائقين إمكانية تسليم زمام القيادة بالكامل للسيارة في ظروف معينة، في النصف الثاني من عام 2027.

ولدعم هذا الطرح للسيارات ذاتية القيادة، توسع فولكس فاجن شراكتها مع شركة التكنولوجيا الصينية "هورايزون روبوتيكس". وستتيح هذه الخطوة لشركة "كاريزون"، المملوكة لشركتي فولكس فاجن وهوايزون روبوتيكس منذ عام 2022، الوصول إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بشركة "هورايزون روبوتيكس"، والذي قالت فولكس فاجن إنه سيسهم في تسريع تطوير أنظمة القيادة الذاتية للسيارات.

يذكر أن المستوى الثالث من تكنولوجيا القيادة الذاتية يسمح لسائقي السيارات بترك عجلة القيادة والتوقف مؤقتا عن مراقبة المرور في أحوال محددة بوضوح، مثل السير على الطرق السريعة حيث تتولى السيارة قيادة نفسها بالكامل.

أصبحت الصين رائدة في تطبيق هذه التكنولوجيا على نطاق تجاري، حيث تختبر عدة شركات سيارات أنظمة القيادة الذاتية على الطرق العامة في الصين. كما يسمح عدد من المدن الصينية بتشغيل خدمات السيارات الأجرة ذاتية القيادة.

في الوقت نفسه يبرز إطلاق شركة السيارات الألمانية العملاقة للمستوى الثالث من أنظمة القيادة الذاتية في الصين كيف تحدد السوق الصينية وهي أكبر سوق للسيارات في العالم معايير جديدة لخصائص القيادة الذاتية، مما يدفع شركات صناعة السيارات الأجنبية إلى الاعتماد على شراكات تقنية صينية للحفاظ على قدرتها التنافسية.

وفي ألمانيا، قدمت شركتا السيارات الفارهة مرسيدس-بنز وبي إم دبليو وظائف المستوى الثالث للقيادة الذاتية في بعض طرازاتهما الرائدة في فترة سابقة لكنهما أوقفتا هذه البرامج لاحقا.